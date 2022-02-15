Калуга, 15 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 101 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены 1 148 человек. Днём ранее, 14 февраля, в регионе было зарегистрировано 997 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвержден у 87 031 человека, 67 995 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 332 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.