Ханты-Мансийск, 15 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 15 февраля госпитализированы 140 больных с COVID-19, 4556 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2517 новых случаев заражения коронавирусом, на 907 человек меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 15 февраля является Сургут — 551. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 28,2%.

С начала пандемии в Югре к 15 февраля насчитывается 170 055 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 115 989 пациентов, 2249 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).