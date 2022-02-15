Москва, 15 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Нефтяные цены приостановили рост после достижения 14 февраля новых многолетних максимумов на рубеже $96,80 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«Основным поводом и для взлёта, и для отступления является динамика ситуации вокруг вероятного вооружённого конфликта России и Украины.

Сегодня, 15 февраля, появились сообщения о том, что часть российских войск отводится в места постоянной дислокации после окончания учений около территории Украины.

Это послужило для рынков успокаивающим сигналом, снижением опасений по поводу ограничений поставок энергоресурсов из России.

Техническим фактором выступает и то, что котировки в последние дни поднялись слишком резко, и многие инвесторы закрывают сделки на покупку, фиксируя прибыль.

Всё это приводит к коррекции актива к рубежам ближе к $94. В течение дня значимые запланированные события не ожидаются.

Наиболее вероятно, что цена на нефть Brent останется в сложившемся техническом диапазоне $93,50−94,50 за баррель», — считает эксперт.

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