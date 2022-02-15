Москва, 15 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца могут быть продолжительными из-за множества тем для обсуждения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

«Вполне можно предположить, что переговоры [Путина и Шольца] будут продолжительными, тем для обсуждения очень много — беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности для России», — сказал Песков.

По его словам, ряд тем касается и двусторонних отношений России и Германии.

Песков также выразил надежду на конструктивные, деловые и полезные переговоры двух лидеров.