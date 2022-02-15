Москва, 15 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российская валюта прервала падение, не позволив доллару закрепиться над уровнем 77 руб., достигнутым 14 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Сегодня, 15 февраля, пара доллар/рубль продолжает отступление, двигаясь в направлении отметки 75 руб. на общем отступлении негативных тенденций на мировых рынках.

Инвесторы уклоняются от решительных покупок высокодоходных активов, но и бегства от рисков сейчас не наблюдается. Признаки спада геополитической напряженности вокруг Украины ослабляют давление на «россиянина».

Рубль может еще сильнее укрепиться в течение дня, если встреча лидеров России и Германии пройдет в позитивном ключе (насколько это возможно, учитывая сложившиеся обстоятельства).

Нефть сейчас не оказывает значимой поддержки рублю, хотя и находится вблизи новых многолетних максимумов.

К слову, в случае спада напряженности во внешней политике Brent будет дешеветь на фиксации прибыли, что способно несколько затормозить потенциальный рост нашей валюты в случае улучшения обстановки вокруг украинского конфликта.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может протестировать уровень 75 руб. и даже попытаться вернуться в зону 74 руб., которая ограничила продажи USD на прошлой неделе.

Однако понижательные риски для рубля никуда не исчезли, особенно после вчерашнего подтверждения Европой ввести новые масштабные санкции в отношении Москвы.

В ближайшие дни и недели волатильность курса российской валюты будет оставаться высокой», — считает эксперт.

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