Иркутск, 15 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Иркутской области возник дефицит однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова зампреда правительства региона Валентину Вобликову.

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Она заявила, что такая ситуация сложилась по всей стране:

«Спутника Лайт» сейчас нет в регионе. У нас есть рекомендации проводить ревакцинацию населения первым компонентом «Спутника V». Вероятно, есть проблемы с производством, но нам неизвестно про это».

По словам Вобликовой, власти региона пока не располагают информацией, когда возобновится поставка вакцины «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 15 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7830 человек, причём 11 из них погибли за последние сутки.

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