Ульяновск, 15 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилось на прежнем уровне количество вновь выписанных пациентов, которые победили коронавирус. Это следует из сведений оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 15 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области вылечились от ковида 132 249 человек, доля выздоровевших составляет почти 89,4% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом). Из них за последние сутки выписаны 1509 человек.

В то же время количество летальных исходов от ковида увеличилось на восемь. Всего в регионе скончались 4159 пациентов с коронавирусом, смертность составила 2,81%.

Отметим, что в Ульяновской области шесть суток подряд ежедневно вылечиваются от ковида не менее 1490 пациентов.

Напомним, что всего в регионе лабораторно выявлено 147 957 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 819 902 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.