Киев, 15 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украина получит от западных партнёров дополнительную масштабную помощь почти на $2 млрд. Это просигнализирует о стабильности экономики страны, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 февраля на онлайн-брифинге.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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По его словам, решение ряда партнёров о дополнительной поддержке украинской экономики — очень позитивный сигнал. Он укажет инвесторам, рынкам и иностранным партнерам на то, что Украина экономически стабильна и с ней можно работать дальше.

«Буквально за последние сутки приняты решения на почти $2 млрд», — сказал Кулеба.

Он утончил, что власти ФРГ пообещали выделить 150 млн евро, власти Канады — $400 млн, а США — $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены на «условиях России». В российском МИД напомнили, что никаких «условий России» нет, а Киев просто пользуется этим выражением для подмены работы по имплементации Минских договорённостей.

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