Москва, 15 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Россию 16 февраля с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным прибудет президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщается на сайте Кремля.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

В ходе переговоров Путин и Болсонару рассмотрят вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам.

Также лидеры России и Бразилии обсудят развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурных сферах.

ИА REGNUM сообщало, ранее встречу президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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