Одинцово, Московская область, 15 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 15 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 451. Следом за Одинцово идёт Ленинский городской округ, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 385 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 235 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 4 262 новых случая заражения коронавирусом.