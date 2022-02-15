Вашингтон, 15 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на Украине. Об этом Столтенберг написал 15 февраля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков», — написал он.

Столтенберг также добавил, что поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу.