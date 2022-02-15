Стокгольм, , 12:46 — REGNUM 15 февраля министр климата и окружающей среды Швеции Анника Страндхелл сообщила на пресс-конференции, что правительство страны приняло решение дать зеленый свет строительству ветряных станций морского базирования. Об этом сообщила новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

«Это первый шаг на пути к морской ветроэнергетике», — заявила на пресс-конференции министр Страндхелл.

Она также объявила о том, что правительство поручило профильным ведомствам разработать конкретные планы по строительству ветрогенераторов. Министр считает, что ветряки морского базирования будут способствовать тому, чтобы отдельные муниципалитеты Швеции смогут быстрее приступить к привлечению крупным инвестициям на местный рынок.

«Это очень важный шаг для Швеции, чтобы быть в авангарде борьбы с изменением климата и создавать рабочие места для зеленого будущего», — подчеркнула Страндхелл.