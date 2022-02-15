Афины , , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился 14 февраля с послом США в Греции Джеффри Пайеттом. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны в соцсети Twitter.

Джеффри Пайетт

На встрече основное внимание было уделено стратегическому сотрудничеству между Грецией и США, последним событиям в Восточном Средиземноморье в свете недавних провокационных заявлений турецких официальных лиц и событиям в Восточной Европе.

Джеффри Пайетт подтвердил, что суверенитет Греции над ее островами «не подвергается сомнению» во время встречи с министром иностранных дел Никосом Дендиасом в министерстве иностранных дел Греции в понедельник, чтобы обсудить последние события в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье.

«Благодарен за обновленную информацию и подчеркиваю нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», — написал Пайетт в твиттере после встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байденобъявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Данный «анонс» не имеет под собой оснований, Россия не строит планов вторжения на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома США «показательна как никогда»: «Англосаксам нужна война. Любой ценой».