Красноярск, 15 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 9689 человек, уточнили в оперштабе.

Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 7122 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 549 пациентам, выздоровели 2536 человек.