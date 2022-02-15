В Красноярском крае скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом
Красноярск, 15 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в региональном оперативном штабе.
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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 9689 человек, уточнили в оперштабе.
Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 7122 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 549 пациентам, выздоровели 2536 человек.