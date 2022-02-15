Нуакшот, 15 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Нуакшоте прошла встреча официальных представителей правительств Мали и Мавритании, посвящённая укреплению экономических связей между двумя странами. Об этом 15 февраля сообщает официальное информационное агентство Мавритании AMI.

Мавритания

По последним данным, по итогам встречи было подписано соглашение об облегчении торгового обмена между двумя странами. Документ подписали глава торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Мавритании Ахмед Баб ульд Али и глава Торгово-финансовой палаты Мали Юссеф Батили. По условиям соглашения, на границе между странами упрощаются процедуры таможенного контроля.

Соглашение было заключено после того, как страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявили о разрыве любых торговых связей с Мали.