Новосибирск, 15 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Начальником управления молодёжной политики Новосибирска назначен Евгений Твердохлебов. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

«Евгений прошёл путь от специалиста до руководителя одного из лучших городских центров. Умение работать в команде, ставить задачи, видеть новые перспективы — важные качества нового начальника управления», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Евгений Твердохлебов окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Работал специалистом комитета по делам молодёжи, возглавлял отдел по делам молодежи, культуре и спорту в районной администрации. Последние два года руководил молодёжным центром «Содружество».

Напомним, что днём ранее, 14 февраля, Ирина Соловьева, которая ранее возглавляла управление молодежной политики, заняла пост главы управления культуры.