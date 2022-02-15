Казань, 15 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В связи с эпидемиологической ситуацией в Татарии закрыты на карантин два дошкольных учреждения. Об этом 15 февраля сообщает региональное министерство образования и науки.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

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«Из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми, закрыты полностью два детских сада — в Мензелинском и Елабужском муниципальном районах», — отметили в ведомстве.

Утренний медицинский фильтр сегодня утром не прошли 436 школьников, с 1 сентября к занятиям не допустили 45 725 учащихся. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на разобщении находятся классы в 26 школах. Полностью закрытых школ в республике нет.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за последние сутки выявили 3727 новых случаев заражения коронавирусом, больничный закрыли 2032 пациента, умерли шестеро инфицированных.

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