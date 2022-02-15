Кито, 15 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Эквадора объявило о временном приостановлении процесса добычи полезных ископаемых в районе Амазонки. Об этом пишет агентство EFE.

lubasi Амазонка

Отмечается, что ряд территорий, где добывались полезные ископаемые, пострадал от сильного загрязнения.

Министр энергетики Эквадора Хуан Карлос Бермео, выступая в Национальной ассамблее страны, объявил, что все существующие права на добычу полезных ископаемых в районе Юцупино, недалеко от города Тена, столицы амазонской провинции Напо, будут приостановлены.