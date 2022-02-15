Чебоксары, 15 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Чувашии значительно снизилось суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Также значительно растёт число выздоровевших. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Маски

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По информации на 15 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 67 801 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки, 14 февраля, выявлено 963 носителя инфекции, что на 110 меньше, чем было подтверждено 13 февраля.

Выздоровели в республике 50 963 человека, доля вылечившихся составляет 74,77%. Из них за последние сутки победили болезнь 687 пациентов.

Также в Чувашии госпитализированы в ковидные стационары ещё 211 больных и умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, от ковида скончались 4308 жителей республики, смертность составила 6,35%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для добровольцев, которые помогают жителям в условиях пандемии коронавируса, организуют бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе в Чебоксарах и Новочебоксарске — на троллейбусных маршрутах.