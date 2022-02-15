Мадрид, 15 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Около 40% из примерно пятисот испанцев, проживающих на Украине, покинули страну или находятся в процессе. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

По его словам, на данный момент нет условий для активации плана эвакуации в случае необходимости.

Альбарес подчеркнул, что «никогда не поздно для начала диалога» с Россией со стороны НАТО и ЕС. При этом он отметил, что «деэскалация может исходить только от одной стороны — российской», поскольку она якобы «разместила» 130 тысяч своих солдат на границе с Украиной, и это, по мнению испанского министра, не является ответом на угрозы её безопасности.