Стокгольм, 15 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. На прошлой неделе газета SvD взяла интервью у министра культуры Швеции Янетт Густафсдоттер. Однако из-за ее неспособности четко и ясно ответить на вопросы издания относительно культурного развития Швеции и постоянных попыток уклониться от задаваемых вопросов, многие журналисты и пользователи социальных сетей раскритиковали позицию министра, а точнее ее отсутствие. Об этом 14 февраля сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«После этого интервью невозможно даже гадать, каковы ее культурно-политические убеждения», — считает Виктор Мальм, один из редакторов газеты Expressen.

Корреспондент Svenska Dagbladet Стина Оскарссон на прошлой неделе взяла интервью у Густафсдоттер о культурной политике и идеологии. Вопросы касались, среди прочего, того, как пандемия повлияла на культурную жизнь Швеции и что министр думает о законопроекте о выдаче 150 шведских крон для всех шведов старше 18 лет, которые они смогут потратить в музях, театрах и кино. Ее также спросили о том, следует ли подвергать статуи, литературу или любые другие произведения искусства культуре отмены, так называемой cancelculture. Четкого ответа ни на один из вопросов получено не было

«И когда же Магдалена Андерссон представит нам нового министра культуры?», — написал в Twitter обозреватель Expressen по внутренней политике Виктор Барт-Крун.