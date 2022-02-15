Казань, 15 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 3727 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3970 тестов. Госпитализировали за прошедший день 476 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 362 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 15 февраля всего зарегистрировано 76 883 случая заражения коронавирусом, выздоровели 48 077 пациентов, скончались 1668 человек. За сутки больничный закрыли 2032 пациента, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 434 тыс. 757 человек. Вторую прививку получили 1 млн 896 тыс. 321 человек.

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