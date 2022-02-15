Владивосток, 15 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Приморье более 400 детей привились от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Вакцинация подростков от 12 до 17 лет продолжается, бесплатную прививку препаратом «Спутник М» получили уже 430 детей.

По словам специалистов, COVID-19 у детей характеризуется комплексом симптомов: высокой температурой, слабостью, головной болью, появляется насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарея и в ряде случаев — сыпь.

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Как сообщало ИА REGNUM, особенностью при заражении новыми штаммами коронавируса, такими как «Омикрон» и «Дельта», является то, что инкубационный период сокращается до одного-двух дней.