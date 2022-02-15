Пенза, 15 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 1705 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 288 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализированы 252 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

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Всего по состоянию на 15 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 130 535 случаев. Выздоровели 98 547 пациентов, скончались 5033 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, попеременное снижение и увеличение выявленных случаев заражения коронавирусом связано с географией распространения заболевания и временем, которое требуется вирусу, чтобы начать распространяться в том или ином регионе.

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