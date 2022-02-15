Саратов, 15 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в инфекционные больницы доставили 298 пациентов, выписали по выздоровлении 758 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За время пандемии по состоянию на 15 февраля вылечились 134 933 человека. Подтверждено всего 169 694 случая заражения коронавирусом, из них 1849 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 644 человека, 340 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 2097 пациентов, на амбулаторном — 27 338.

За последние 24 часа умерли 11 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5491 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 260 700 человек, ревакцинирован 186 401 житель.

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