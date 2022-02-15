Кемерово, 15 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Особенностью при заражении новыми штаммами коронавируса, такими как «Омикрон» и «Дельта», является то, что инкубационный период сокращается до одного-двух дней. Об этом рассказала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Новокузнецкой городской клинической больницы №29 Оксана Землянская.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Данные штаммы коронавирусной инфекции являются очень вирулентными, то есть заразные. Они поражают практически все возрастные группы населения. Клиническое течение заболевания — оно более лёгкое, но в 100% случаев заражения вызывает клиническую картину заболевания. Опасным последствием после пернесённого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, является то, что в первую очередь поражаются лёгкие. При этом от заболевания страдает легочная система. У людей, у которых имеются сопутствующие заболевания, хронические заболевания легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы — конечно же, течение этих заболеваний усугубляется, то есть коронавирусная инфекция работает как триггер. Особенностью новых циркулирующих штаммов является то, что они очень быстро мутируют, они приобретают новые вирулентные свойства. И по данным некоторых учёных, эти два штамма могут между собой обмениваться генетическим материалом, что приводит к возникновению новых мутаций вируса. Как поведут себя новые штаммы, никто не может спрогнозировать», — уточнила Землянская.

Она подчеркнула, что чем быстрее будет закончена вакцинация и ревакцинация, «тем быстрее мы сможем победить это заболевание».