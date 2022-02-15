Москва, 15 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Законопроект о минимально допустимом размере пенсии в России внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Мы предлагаем установить, что пенсия в РФ не может быть менее 40% от утраченного заработка», — сказал Миронов.

Сегодня в России средняя пенсия чуть более 30%. Это неправильно, отметил парламентарий.

Если закон будет принят, то граждане России смогут рассчитывать на те же социальные гарантии, что и граждане стран, которые поддерживают требования МОТ.

Читайте также:Госдума может в феврале принять закон об индексации военных пенсий