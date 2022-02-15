Барнаул, 15 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 15 февраля 2022 года вакцинированы 1 319 091 человек (всего +616 за сутки), в том числе 1664 ребенка возрастом 12−17 лет (0 за сутки).

Cap.ru Вакцина

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Из общего числа привитых 68 164 жителя региона получили первую прививку (на 55 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составило 1 167 584 (+574 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 83 343 ревакцинированных (+98 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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