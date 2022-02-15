В горбольнице № 1 Челябинска снова развернули ковидный госпиталь
Челябинск, 15 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Челябинске два корпуса горбольницы №1 снова принимают пациентов с COVID-19. Об этом пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Речь идёт о терапевтическом и хирургическом корпусах. Ковид-пациентов там начали принимать с конца прошлой недели.
В минздраве региона добавили, что на территории Челябинска действует ещё несколько ковидных баз.