Кильджу, КНДР (Северная Корея), , 10:34 — REGNUM 15 февраля в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,5 произошло в 06:52 по местному времени в 38 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что 14 февраля в данном регионе произошло два естественных землетрясения магнитудой 2,3.

С 1978 года в данном районе произошло более 20 землетрясений магнитудой 2,0 и более. Самым мощным из них было землетрясение магнитудой 3,2, произошедшее 23 сентября 2017 года.