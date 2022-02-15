Москва, 15 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,7%, заявил корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Однако доверять этому укреплению нельзя, просто потому что происходит оно в рамках чрезвычайно высокой волатильности, на фоне приближения к назначенному США периоду «вторжения» России в Украину.

Стоит напомнить, что Белый дом еще в пятницу, 11 февраля, сообщил о том, что «вторжение» России в Украину может начаться в период с 16 по 20 февраля.

14 февраля представители администрации президента США Джо Байдена, распространили информацию о том, что по имеющимся у них спутниковым снимкам российская военная техника начала выходить на позиции для атаки.

Вечером 14 февраля высшее российское руководство попыталось сбить информационный накал, опубликовав заявления с встречи Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, о необходимости продолжения переговоров с Западом и частичном завершении военных учений вблизи украинской границы.

К сожалению, этого недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Как видно американская администрация пошла «ва-банк» и от России требуется ответ, либо «сбросить карты» начав отвод войск от российско-украинской границы, либо «уравнивать» ставку США и «вскрывать карты», тогда станет понятно блефуют американцы или нет.

Россия пока пытается уклониться от выбора варианта ответа, возможно это сделано для того, чтобы встреча Владимира Путина с канцлером ФРГ ИА REGNUM 15 февраля проходила в более миролюбивом тоне.

В любом случае России придется сделать выбор, США поставили жесткий дедлайн с 16 по 20 февраля, а пока российское руководство размышляет, курс рубля останется в диапазоне 76,30−77,30 за доллар США», — считает эксперт.

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