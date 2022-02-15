Киев, 15 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Из-за информационной компании о якобы возможном «вторжении» России на Украину украинская экономика ежемесячно теряет по $2−3 млрд. Об этом 15 февраля заявил глава пропрезидентской фракции Верховной рады стран «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «1+1».

Gov.ua Давид Арахамия

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране $2−3 млрд каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики», — сказал он.

Кроме того, Арахамия уточнил, что также на экономику Украины негативно влияют сообщения о переносе посольств некоторых стран Запада из Киева во Львов.

«Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — пояснил глава фракции «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нынешних властей Украины не хватает сил и смелости признать, что они не собираются выполнять Минские соглашения.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.