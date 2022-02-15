15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 11:26 — REGNUM Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнить долг перед украинским народом — выполнить требования Минских соглашений «во избежание необратимых последствий» — стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сейчас на Украине будет зафиксирован дикий спрос на памперсы. Зрада не приходит одна», — считает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Кадыров своим заявлением может окончательно вывести из равновесия психическое состояние украинского президента, который в данный момент, судя по всему, пребывает в полной растерянности.

«Не пугайте вы так Зелю, он и так уже в тотальном шоке пребывает!» — пишет Сергей Ш.

«Кадыров знает, что Зеленский тщательно следит за его выступлениями, потому что боится чеченского лидера. Они уже не раз сталкивались в информационном поле, и Кадыров демонстрировал тотальное превосходство над украинским президентом. Просто несравнимые величины. Если Кадыров приступит к активным действиям, то от Зеленского останется мокрое место», — уверен Шамиль И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Кадыров вместо того, чтобы угрожать Зеленскому, просто призывает украинского президента исполнить взятые им на себя обязательства по выполнению требований, прописанных в Минских соглашениях.

«Рамзан Кадыров — это очень трезвомыслящий руководитель, понимающий, что худой мир, даже с такой страной, как Украина, всегда лучше и выгодней хорошей ссоры. Уважаю!» — написала Галина С.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сразу видно, особенно в сравнении, кто более сильный, интеллектуальный и миролюбивый лидер. Кадыров на деле доказал, что его заботят все чеченцы, в том числе и на Украине. Украинский президент же всё предал во славу золотого тельца. Что тебе дал этот идол, Зеленский? У Кадырова есть любовь своего народа и уважение со стороны русских, а тебя вскоре выбросят на помойку истории!» — обращается Мамед М.

Часть людей удивлена тем фактом, что уже руководителю одной из республик Российской Федерации приходится «по-хорошему» заставлять президента Украины вернуться в рамки Минских соглашений.

«Интересно, почему глава одного из регионов России делает самостоятельные внешнеполитические заявления, обращается к главе другого государства? У нас в стране к Зеленскому больше обратиться некому? Мне казалось, что президенты должны общаться между собой», — интересуется Тарас Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Кадыров обращается к Зеленскому, потому что он точно знает, что его слова будут услышаны.

«Просто миролюбивые заявления Кадырова почему-то доходят до украинского руководства намного быстрее. Вот кого надо назначить представителем России в вопросах взаимоотношения с Украиной», — считает Андрей У.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Нашлись и те, кто уверен, что слова Кадырова будут восприняты более серьёзно, потому что они в любую минуту могут быть подкреплены делом.

«Байдену пора устанавливать прямые дипломатические отношения с Чечнёй. Ведь только так, через Кадырова, можно будет разрешать любые международные проблемы. А Лавров с Захаровой могут оформить себе наконец-то отпуск», — написал Mikhail M.

Напомним, 14 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своём Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом исполнить долг перед украинским народом — выполнить требования Минских соглашений «во избежание необратимых последствий».