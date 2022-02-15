Симферополь, , 09:53 — REGNUM Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал блефом слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова.

«Все это очередной блеф и самообман. Крымчане очень хорошо помнят те времена, когда Крым был в составе Украины и киевские власти вели себя по отношению к крымчанам, как оккупанты, разоряли полуостров», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что Крым стал развиваться только после возвращения в состав России, а жители региона обрели право говорить на родных языках, право на развитие культуры, обрели ощущение безопасности у себя дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что ему не нужна война, при этом он пообещал, что на Украину вернутся Крым и Донбасс. Также он успокоил сограждан, сказав: «У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад».