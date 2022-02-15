Челябинск, 15 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинской области выздоровели ещё 5338 граждан, переживших COVID-19. Об этом 15 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 181 309 пациентов. А выявили 237 501 носителя коронавируса.

Больных COVID-19 насчитывается уже 48 170 человек. А от ковида скончались ещё 14 граждан.