Кызыл, 15 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 более 1,4 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

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«Из 319 заболевших мужчин — 109, женщин — 210. По возрасту: детей до 17 лет — 41, от 18−49 лет — 165, 50−64 лет — 81, старше 65 лет — 32. Работников образования — 30, здравоохранения — 41», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 10 984.

При этом в последние дни число госпитализаций в ковидные стационары снижается. По данным на 15 февраля здесь лечатся 829 пациентов (883 на 14 февраля). Состояние 140 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда не превышает 60%.