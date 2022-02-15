15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова посла Украина в Великобритании о том, что Киев может отказаться от намерения стать членом НАТО.

Артур Савин, , 10:14 — REGNUM Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать возможной войны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Если бы украинские власти не были такими тупорылыми, то по-быстрому переголосовали бы конституцию (они и так её в туалетную бумагу превратили) и отказались бы сами от НАТО, чтобы убедить Россию в том, что не будет никакого расширения альянса на восток», — указывает Дима И.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобный исход событий устроит все стороны конфликта, потому что отказ Украины от вступления в НАТО обеспечит Киев мирным сосуществованием со всеми окружающими его соседями.

«Ну, неужели? Спустя столько времени и переговоров до них наконец-то дошло? Того гляди, скоро забудем про этот конфликт, как про страшный сон», — надеется Гриша Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев, по сути, отказался от заранее нереализуемой мечты, потому что альянс не смог бы принять страну из-за внутренних конфликтов на Украине, да и Россия не позволила бы разместить на своей границе базы НАТО.

«Всмысле отказаться? Украину и так никто не хотел брать в НАТО! Фантазёры сидят в Украине!» — пишет Alex O.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Пресс-служба президента Украины

«Никакой Украины в НАТО и быть не могло. Альянс просто водил Киев за нос, приманивая его морковкой. Пока существует конфликт в Донбассе, то вступление невозможно, согласно внутренним правилам НАТО. Если конфликт в Донбассе закончится, то Зеленский и Ко вылетят из власти, словно пробка. Короче, украинские власти находятся в патовой ситуации. Будут делать то, что им скажут извне», — отмечает Алик И.

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс надорвался бы, возьми он под своё крыло такое крупное, коррумпированное и нестабильное государство, как Украина.

«Я думаю, что так даже будет лучше и логичнее, ведь в НАТО и так много стран включено — недавно ещё четыре государства стали членами альянса. Могут просто не потянуть такую тяжёлую ношу, как Украина», — предполагает Денис К.

«У Украины и нет другого варианта. Равно как и нет иного варианта, кроме как исполнение Минских соглашений», — считает Дмитрий И.

Ряд пользователей указывает на то, что верить на слово украинским политикам ни в коем случае нельзя, потому что они многократно доказали, что их заверения ничего не стоят.

«Ой, да чего вы уши развесили? Киевскому правительству верить — себя не уважать», — поделилась своим мнением Анна А.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

«Базы НАТО на Украине будут независимо от того, вступит Украина в НАТО де-юре или нет. Вопрос баз — это вопрос решённый. Киев продал страну в руки американским хозяевам», — указывает Ivan I.

Напомним, 14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире радио BBC о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать возможной войны. Дипломат отметил также, что в случае, если от Киева потребуется пойти на серьёзные уступки, «это то, что мы можем сделать».