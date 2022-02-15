Тула, 15 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 80% исследованных проб в Тульской области. При этом за минувшую неделю в регионе отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова, за прошедшую неделю зарегистрировано 17 508 случаев COVID-19, это на 17,5% выше уровня предыдущей недели. При этом темп прироста заболеваемости снизился, коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,96.

«Согласно лабораторным исследованиям в 80% полученных положительных результатов подтвержден штамм «омикрон», — уточнили в управлении пресс-службы.

По информации зампредседателя правительства — министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, в среднем в неделю в Тульской области госпитализируют 190 человек, из 1910 коек на 14 февраля 1659 было занято. 11,2% пациентов находятся в тяжелом состоянии.