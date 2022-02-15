Киев, , 09:37 — REGNUM С призывом к гражданам Индии временно окинуть территорию Украины обратилось индийское посольство в этой стране. Об этом 15 февраля говорится в заявлении дипмиссии Индии.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В связи с неопределенностью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чье пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда», — указывается в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что индийским гражданам также рекомендовано избегать несущественных поездок на Украину и по украинской территории.

Помимо того, индийское посольство призвало своих граждан сообщать об их нахождении на Украине для того, чтобы была возможность связаться с ними при возникновении такой необходимости.

«Посольство продолжает функционировать в обычном режиме, предоставляя все услуги гражданам Индии на Украине», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон и его союзники могут готовить провокацию на Украине.