Севастополь, 15 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Севастополь выходит на плато по уровню заражения коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам аппаратного совещания 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация по коронавирусу приближается к выходу на плато, 18% из 949 коек свободно. Количество госпитализированных за неделю уменьшилось на 4% и составило 469 человек», — доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Как отмечалось, в регионе растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом, но темпы прироста снижаются. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ — на 14%. На 14 февраля в 18 школах закрыто 32 класса, ранее на дистанционном обучении находилось 168 классов. В детских садах города закрыто 13 групп.

Как сообщало ИА REGNUM14 февраля, за время пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 65 456 человек, выздоровели 53 592, скончались 2030 человек.