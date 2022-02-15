Варшава, 15 февраля 2022, 09:24 — REGNUM В пресс-службе министерства иностранных дел Польши появилось сообщение, что глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау 14 февраля прилетел в Москву.
Сообщается, что в российской столице польский дипломат проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Рау прибыл в Москву в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — говорится в пресс-службе МИД Польши
Переговоры Рау и Лаврова будут касаться обстановки на российско-украинской границе, двусторонним отношениям Варшавы и Москвы, а также политикой Рау во главе ОБСЕ и роли России в этой организации.
Во время своего визита в Москву глава МИД Польши встретится также с представителями российского гражданского общества, в частности, с лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.
Это первый за последние 10 лет визит в Москву высокопоставленного польского дипломата.