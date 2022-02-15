Абакан, 15 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. По состоянию на 15 февраля в Хакасии от COVID-19 привились 206 беременных женщин, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Yarregion.ru Вакцинация

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Всего в Хакасии прививки от коронавируса на сегодняшний день сделали 289 263 человека. Из них около 200 000 человек завершили курс вакцинации. 62 098 человек прошли ревакцинацию.

Что касается подростков от 12 до 17 лет, препаратом «Спутник М» вакцинировано 434 хакасских школьника.

Как сообщал ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля в Хакасии выявлено 72 760 носителей коронавируса.