Кызыл, 15 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Медицинские организации в Туве с 15 февраля возобновили плановый приём пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято по предложению главного санитарного врача республики Людмилы Салчак.

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На аппаратном совещании она отметила снижение числа случаев инфицирования коронавирусом, что позволяет ввести некоторые послабления в антиковидных мерах.

В результате приём граждан по записи смогут также возобновить многофункциональные центры и центры занятости населения. Зайти в учреждения можно будет при предъявлении QR-кода.

«Приём граждан в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи с учётом заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений для приёма посетителей», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня к нормальному режиму работы возвращаются также школы, детские сады и техникумы республики. При этом «дистант» в учебных заведениях может быть возвращён в случае заболевания более 20% учеников.