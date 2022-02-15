Горно-Алтайск, 15 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено 306 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 137 новых носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Кокинского, Майминского, Усть-Канского, Кош-Агачского и других районов. Таким образом, общее число случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 29 644.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 627, в том числе 579 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 55, за весь период — 24 640», — добавили в оперштабе.