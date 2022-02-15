Москва, 15 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Важно признать, что в России нет дефицита рабочей силы, а есть неумение использовать отечественных специалистов, предоставляя им полный социальный пакет и гибкие условия труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Артём Косоруков.

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Не мигранты, а повышение скорости и качества строительства — это долгосрочный рост нормы прибыли для строительных компаний, достижение которого возможно и необходимо через привлечение российских инженеров и рабочих.

Эксперт отметил, что говоря о росте притока иностранной рабочей силы в 2021 году на треть по сравнению с 2020 годом, представители правительства РФ упускают из виду самое главное — игнорирование внутрироссийских трудовых ресурсов, внутрироссийской безработицы и крайне низкой оплаты труда иностранных рабочих.

«Звучат высказывания о дефиците иностранной рабочей силы в количестве 1,5 — 2 млн человек, при этом не учитывается, что внутри самой России на декабрь 2021 года без работы сидят около 3,2 млн человек, причём граждан России, имеющих среднее или высшее образование и готовых работать, в том числе в строительной отрасли.

Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог АртёмКосоруков Безусловно, на российских стройках и в сфере ЖКХ остаются востребованными низкоквалифицированные специалисты из ближнего зарубежья, однако по мере автоматизации данных отраслей и повышения производительности труда будет неизбежно повышаться спрос на специалистов, умеющих работать со сложной техникой и обладающих профильным образованием. Так, один опытный специалист на стройке, имеющий высшее техническое образование, способен заменить 3−5 низкоквалифицированных рабочих, не умеющих использовать сложную технику и не владеющих даже базовыми технологиями строительного производства, расчета, конструирования и контроля качества строительных конструкций. Более того, квалифицированные строители способны на 20−40% повысить скорость возведения зданий и сооружений, используя современную строительную технику и грамотно применяя правила подготовки деталей и узлов для технологического процесса, которые снижают брак на производстве и повышают качество соединений, уменьшают деформации в соединениях строительных элементов».

Эксперт полагает, что обратной стороной массовой трудовой миграции в Россию иностранных рабочих является стремление отечественных компаний создать такие условия на рынке труда, которые бы постоянно придерживали уровень ответственности работодателей перед работниками на минимальном уровне, а также создавали искусственное социальное расслоение на рынке труда, где внизу социальной пирамиды находятся низкооплачиваемые иностранные работники, а вверху российские специалисты, рост зарплат которых сдерживается наличием дешевых зарубежных специалистов.

«Поэтому в сложившихся условиях одной из наиболее адекватных мер стало бы либо полное выравнивание условий труда и зарплат российских и зарубежных строителей, когда работодатель будет при прочих равных делать выбор в пользу россиян, либо резкое сокращение иностранной рабочей силы с одновременным акцентом на внутреннюю межрегиональную миграцию, когда условный работник из Костромы приедет на работу в Москву, заменяя своим квалифицированным трудом 3−5 иностранных работников», — считает доцент МГУ Артём Косоруков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Национального объединения строителей Антон Глушков заявил журналистам о нехватке от 1,5 до 2 млн человек иностранной рабочей силы в строительной отрасли для сохранения прежних объёмов. Заявление прозвучало на фоне многочисленных скандалов с мигрантами в разных регионах России. Всё чаще звучат заявления о необходимости привлечь в Россию иностранных рабочих в связи с дефицитом кадров в строительной отрасли от представителей Минстроя. Указом президента Владимира Путина создана межведомственная комиссия Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.