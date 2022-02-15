Чебоксары, 15 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Чувашии предлагают усилить поддержку волонтёров, в том числе медиков, которые оказывают помощь врачам и жителям в условиях пятой волны пандемии коронавируса. Данный вопрос был поднят на встрече спикера Госсовета Леонида Черкесова с волонтёрскими центрами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мобильная бригада медиков

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Основными вопросами обсуждения стала поддержка волонтёров, в том числе среди будущих врачей. Для того в учреждениях здравоохранения будет определён координатор по работе с добровольческими объединениями, что позволит привлечь в больницы необходимое количество волонтёров.

В ходе встречи Леонид Черкесов выступил за обеспечение волонтёров-медиков горячим питанием и предложил республиканскому министерству здравоохранения «подумать о льготах»: по его мнению, работа добровольцев должна давать дополнительные баллы студентам при поступлении в ординатуру или при последующем трудоустройстве.

Спикер парламента также предложил в целом «отстроить систему таким образом», чтобы добровольцы могли бесплатно проходить медицинское обследование, при необходимости оперативно получать лечение в случае заражения коронавирусом и в последующем проходить курс реабилитации.

Напомним, что добровольцы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте при предъявлении бейджа, маршрутного листа и удостоверения волонтёра. В том числе в Чебоксары и Новочебоксарск бесплатный проезд организуют в троллейбусах.

Отметим, что в январе 2022 года более 140 старшекурсников Чебоксарского медицинского колледжа и его Канашского филиала стали волонтёрами в период пандемии. Часть будущих фельдшеров и медицинских сестер усилили службу единого номера «122», часть помогает работникам регистратуры в оформлении медицинской документации и регистрации лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 66 838 случаев заражения коронавирусом, вылечились 50 006 человек (74,82%), умерли 4300 человек.