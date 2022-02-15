Горно-Алтайск, 15 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Школьники в столице Республики Алтай Горно-Алтайске с 14 февраля вернулись к очному формату обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Сладкова Заснеженный Горно-Алтайск

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"Согласно новым санэпидправилам класс или группа будут отправляться на карантин при наличии 20% заболевших учеников», — отметили в правительстве.

По словам замминистра образования и науки региона Екатерины Чандыевой, к настоящему времени ограничения в учебных заведениях на территории Горного Алтая введены только в связи с заболеваниями ОРВИ.

Добавим, что, согласно решению оперштаба, «дистант» ещё на неделю продлён для учреждений дополнительного образования.