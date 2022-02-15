Рим, 15 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Гарантия на поставки российского газа всем европейским странам, а не только Италии, стала бы дальновидным жестом президента РФ Владимира Путина. Евросоюзу нужен газ, в таких условиях трудно вводить санкции против Москвы, заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

Sebastian Gabsch Франко Фраттини

По его словам, в текущей ситуации в ЕС очень высоко оценили бы обещание российского лидера поставить энергоносители. Многие европейцы зависят от поставок российского газа, и Путин «частично даже дал» такие гарантии.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России. Всё дело в дипломатическом балансе», — подчеркнул Фраттини.

Он добавил, что президенту России следовало бы не делать различий между друзьями и не друзьями в вопросе о поставках.

«Это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе», — сказал итальянский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Путин в очередной раз заверил итальянскую сторону в надёжности поставок российских энергоносителей на Апеннинский полуостров.

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