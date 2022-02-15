Змеиногорск, Алтайский край, 15 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно стали выявлять более четырех тысяч новых носителей коронавируса, ситуация вынуждает приостанавливать оказание плановой медпомощи. Накануне, 14 февраля, о введении ограничительных мероприятий известила Центральная районная больница Змеиногорска, обслуживающая порядка 20 тысяч человек.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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В режим неотложной помощи переведена работа терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов, хирургов, офтальмолога, психиатра, дерматолога. А также — стоматологического, эндоскопического, кабинета функциональной диагностики и УЗИ.

В поликлинике, детской консультации, женской консультации врачи узких специальностей переводятся на приём пациентов с клиникой ОРВИ и схожей с COVID-19. Предварительная запись на приём возможна на два дня вперёд и в день приёма, сказано насайте медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 14 февраля число тестирований сократилось почти вдвое, тем не менее за сутки впервые выявлены рекордные 4817 новых носителей.

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