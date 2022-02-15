Самара, 15 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Количество инфекционных коек увеличили на одну тысячу мест в медучреждениях Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области по недопущению распространения коронавируса.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что за минувшие семь дней участились тяжелые формы заболевания, в связи с этим было принято решение увеличить число инфекционных коек.

Отмечается, что в настоящий момент в медучреждениях получают лечение 4794 пациента с COVID-19 и подозрением на него. На дому продолжают лечение 65 тысяч таких пациентов и порядка 52,4 тысячи пациентов с ОРВИ и пневмонией.

Бенян отметил снижение госпитализации несовершеннолетних на 13,9% и количества обращений в сутки по поводу коронавируса и ОРВИ на 23% (с 8 тысяч до 6,1 тысяч в день).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут продлить запрет на посещение подростками мест массового пребывания.